Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского, майнившего криптовалюту в отделении

ТАСС, 20 декабря. Суд в Саратове назначил штраф 30 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ в течение двух лет бывшему полицейскому, который обустроил в помещении МВД майнинг криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник ГИБДД по городу Саратову получил доступ к временно не используемому помещению, принадлежащему полиции. "Он установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей", - отмечается в сообщении. В СК уточнили, что ущерб был возмещен.

Противоправные действия должностного лица выявлены и пресечены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. Мужчина признал вину и раскаялся на предварительном следствии и в суде. В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что сотрудник был уволен "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".