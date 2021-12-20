Три человека погибли от отравления угарным газом в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Три человека найдены мертвыми в селе Фабрицкое Репьевского района Воронежской области, предположительной причиной их гибели стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту обнаружения 19 декабря 2021 года в домовладении в селе Фабрицкое Репьевского района Воронежской области тела 69-летней хозяйки и ее родственников: 61-летней женщины и мужчины в возрасте 66 лет", - сообщила пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, три человека погибли в результате острого отравления угарным газом, назначен комплекс судебных экспертиз для установления точной причины смерти.