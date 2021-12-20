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Жителя Батайска осудили на восемь месяцев колонии за демонстрацию ножа школьникам

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми месяцам колонии общего режима 55-летнего жителя города Батайска Ростовской области, который на остановке общественного транспорта демонстрировал нож жителям города, в том числе школьникам. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Батайска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Суд установил, что 8 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта, расположенной в непосредственной близости от школы, нецензурно ругался и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож. По данному факту против мужчины было возбуждено уголовное дело.

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