Жителя Батайска осудили на восемь месяцев колонии за демонстрацию ножа школьникам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми месяцам колонии общего режима 55-летнего жителя города Батайска Ростовской области, который на остановке общественного транспорта демонстрировал нож жителям города, в том числе школьникам. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Батайска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Суд установил, что 8 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта, расположенной в непосредственной близости от школы, нецензурно ругался и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож. По данному факту против мужчины было возбуждено уголовное дело.