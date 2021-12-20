В Эстонии депутата оштрафовали на €400 за наезд на участника митинга

ТАЛЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии) Игорь Кравченко оштрафован на €400 за наезд на участника акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Виктория Корпан.

"Полиция закончила ведение делопроизводства о проступке, - сказала она порталу ERR. - Водителю назначен штраф в размере €400, кроме того, он должен возместить расходы на экспертизу для оценки ущерба здоровью потерпевшего".

Как сообщил депутат, он уже оплатил назначенный ему штраф.

12 мая эстонская полиция начала административное делопроизводство в отношении депутата парламента от правящей Центристской партии Игоря Кравченко, который совершил наезд на участника акции протеста. Инцидент произошел 3 мая, когда Кравченко на своем автомобиле наехал на участника протестов против коронавирусных ограничений перед зданием парламента. Позднее Кравченко принес извинения пострадавшему.