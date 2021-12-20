Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех аэропортах Московского региона

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" аэропорты Московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех четырех аэропорта Московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что все аэропорты работают в штатном режиме.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.