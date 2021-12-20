Гендиректора и экс-тренера спортклуба осудили на Алтае за травмирование детей на батуте

БАРНАУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Барнаула в Алтайском крае вынес приговор гендиректору и бывшему тренеру спортивного клуба ООО "МС-Фестиваль" по делу о травмировании четырех детей на занятиях по батутной акробатике. Они признаны виновными и приговорены к штрафу и условному сроку, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

"С 2016 года гендиректор организовал в спортивном клубе проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике. Непрофессионализм одного из тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренер, проводивший занятия по акробатике, сам придумывал программы, которые не соответствовали стандартам и нормам данного вида спорта. "Во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь, в том числе, на телефон", - подчеркивается в пресс-релизе.

Мужчины признаны виновными по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд назначил гендиректору штраф в размере 300 тыс. рублей, а бывшему тренеру - лишение свободы на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.