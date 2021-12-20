Корпус корвета "Проворный" не поврежден при пожаре на верфи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар, произошедший 17 декабря на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи в Петербурге, не привел к повреждению корпуса корабля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

"Корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на заказ было подано отопление и электричество, около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей, очистили помещения от последствий пожара.

Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК) стало известно вечером 17 декабря. Сообщалось о троих пострадавших, двое из которых являются сотрудниками МЧС. С ожогами они помещены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС РФ.

Как сообщал в субботу источник ТАСС в экстренных службах города, пожар мог произойти из-за нарушения правил безопасности при покрасочных работах на строящемся корвете. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба").