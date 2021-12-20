Голландский суд отклонил запрос защиты о приобщении показаний свидетеля по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 20 декабря. /ТАСС/. Голландский суд отклонил требование адвокатов Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине, о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Соответствующее решение огласил в понедельник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

Суд не нашел достаточно оснований для того, чтобы "не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию", сказал он. С учетом этого инстанция "отклоняет требование защиты дать указания прокуратуре добавить в досье все имеющиеся документы, касающиеся свидетеля S45, заявил Стейнхейс.

Данное требование было представлено адвокатами Пулатова 8 декабря. Как заявила тогда адвокат Сабине тен Дуссхате, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле, который находился рядом с местом крушения Boeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) пояснил, почему самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Прокуратура, подчеркнула она, приняла решение не включать некоторые его показания в досье как не имеющие отношение к делу, однако, по мнению защиты, такая информация крайне важна и должна приниматься во внимание.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. ССГ в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.