Уголовное дело возбудили после ДТП с микроавтобусом под Мурманском

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали двое несовершеннолетних, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Мурманской области", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 декабря в вечернее время на проезжей части автодороги Мишуково - Снежногорск на территории Кольского района Мурманской области, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, погиб пассажир легкового автомобиля - мужчина 1990 года рождения, а двое несовершеннолетних пассажиров 2019 и 2017 годов рождения, водитель легкового автомобиля 1993 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водителю и 11 пассажирам микроавтобуса оказана помощь амбулаторно.

Следствием СК РФ по Мурманской области проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное восстановление картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.