В Ижевске арестовали отца подростка, напавшего на врача с ножом

ТАСС, 20 декабря. Ленинский районный суд Ижевска арестовал на два месяца мужчину, по указанию которого его 12-летний сын напал с ножом на врача в больнице Ижевска, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого (ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками), суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, й", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема у подозреваемого возник конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Мужчина дал указание сыну ударить врача ножом, и тот нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы. Врач госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону рассказали, что в отношении подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В прокуратуре Удмуртии добавили, что после происшествия проводят проверку. "Будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и поведению профилактической работы с подростком и его семьей, полноте мер, принятых медицинской организацией по качественному и своевременному оказанию медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.