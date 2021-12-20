В Усолье-Сибирском завершили неотложные мероприятия по ликвидации химического загрязнения

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Комплекс неотложных мер выполнен на месте крупного химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где необходимо рекультивировать промплощадку бывшего комбината "Усольехимпром". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Федеральный экологический оператор (предприятие госкорпорации "Росатом") завершил первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов усольского "Химпрома", - говорится в сообщении.

Специалисты перезатарили в безопасные цистерны токсичные вещества из 17 аварийных емкостей. Ликвидировали 12 скважин рассолопромысла с накопленными отходами. Локализовали нефтяную линзу, установили противофильтрационную завесу и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн Ангары. Демонтировали наземную часть и фундаменты цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения ртутью. По периметру цеха установлена противофильтрационная завеса. Обеззаражены демонтированные строительные конструкции. В дальнейшем промплощадка будет рекультивирована, проект комплексной рекультивации сейчас разрабатывается.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также остались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

По поручению президента РФ начата рекультивация промышленной площадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, ФЭО, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план неотложных мер. Рекультивировать площадку должны до 2024 года.

Для переработки отходов построят экотехнопарк "Восток". К его возведению планируется приступить в 2022 году. После переработки отходов "Усольехимпрома" экотехнопарк будет заниматься отходами промышленных предприятий Иркутской области.