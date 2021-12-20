Рейс Новосибирск - Петербург посадили в Сыктывкаре из-за сердечного приступа у пассажира

СЫКТЫВКАР, 20 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", летевший рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"В связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров рейс Новосибирск - Санкт-Петербург совершил внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Так как в аэропорту нет технического специалиста для проведения внепланового технического обслуживания воздушного судна, авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета из Сыктывкара - после 12:30 мск", - сказал официальный представитель авиакомпании "Россия".

Как сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта, на данный момент идет посадка пассажиров.

Предварительно, у одной из летевших на борту женщин произошел сердечный приступ. Она госпитализирована в Эжвинскую городскую больницу Сыктывкара, уточнили агентству в пресс-службе Минздрава Коми.