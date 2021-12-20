Сотрудники ГМЗ "Петергоф" получили условные сроки за пособничество в хищении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к условным срокам двух сотрудников отдела реставрации и реконструкции государственного музея-заповедника "Петергоф". Мужчины поспособствовали хищению более 40 млн рублей, выделенных министерством культуры на ремонт причала на территории ГМЗ, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Демина и Дмитрия Дорохина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате", 2 эпизода)", - говорится в сообщении.

Дорохин занимал в музее-заповеднике должность начальника отдела реставрации и реконструкции, а Демин состоял при том же отделе ведущим инженером. Установлено, что соучастники помогли заместителю генерального директора ГМЗ Виктору Сорокину похитить 42,6 млн рублей из средств, выделенных министерством культуры на реконструкцию причала.

Ранее в рамках дела по аналогичным статьям были осуждены Сергей Железкин и Алексей Завгородний (гендиректор и главный инженер частной фирмы, через которую обналичивались похищенные деньги). Сам растратчик, Виктор Сорокин, не попал под суд, так как умер в 2018 году.

И Демину, и Дорохину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в два года.