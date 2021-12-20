Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля подал в суд ходатайство об УДО

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание за коррупцию в ИК-2 Рыбинска Ярославской области, поступило в Рыбинский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство по условно-досрочному освобождению от Урлашова, дата заседания пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

В 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к семи годам колонии. В сентябре 2018 года

Урлашову было отказано в помиловании.

