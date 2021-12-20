Мосгорсуд отложил на 21 декабря рассмотрение жалобы на продление ареста ректору "Шанинки"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 21 декабря рассмотрение жалобы на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву в связи с тем, что он не был в понедельник доставлен для участия в заседании по видеосвязи из СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отложил рассмотрение жалобы Зуева на 11:00 мск 21 декабря, так как обвиняемый не был доставлен на сеанс видеосвязи из СИЗО", - сказали в пресс-службе. Адвокат Сергей Севрук отметил, что его подзащитного отправили на медосмотр, и поэтому он не вышел на видеосвязь.

Зуев переведен в медсанчасть СИЗО "Матросская Тишина" для того, чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья. По словам правозащитников, здоровье ректора ухудшается, у него есть проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой. Незадолго до ареста Зуеву провели операцию на сердце.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, содержатся под стражей. Она признала вину и переведена под домашний арест.