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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландская прокуратура считает четырех обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

Прокурор Тейс Бергер назвал подозреваемых виновными "вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет"

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 20 декабря. /ТАСС/. Голландская прокуратура считает, что четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом заявил в понедельник на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

"По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве, - отметил он. - Они использовали ЗРК "Бук" в качестве оружия, преследуя свои военные цели". Бергер добавил, что они виновны "вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет".

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