Голландская прокуратура считает четырех обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 20 декабря. /ТАСС/. Голландская прокуратура считает, что четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом заявил в понедельник на слушаниях прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

"По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве, - отметил он. - Они использовали ЗРК "Бук" в качестве оружия, преследуя свои военные цели". Бергер добавил, что они виновны "вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет".