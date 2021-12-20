Самарские таможенники задержали контрафактные куртки известного бренда на 65 млн рублей

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Таможенники выявили партию поддельных курток с надписью Louis Vitton, которая следовала из Киргизии в Москву, ущерб превысил 65 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе самарской таможни.

"В районе села Большая Черниговка Самарской области сотрудниками мобильной группы самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Киргизии в Москву. По документам в грузовом отсеке перевозились товары народного потребления: куртки, сумки, жилетки, обувь. В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено более 16 000 немаркированных курток, из них 600 штук с надписью Louis Vitton на подкладке", - говорится в сообщении.

Правообладатель заявил, что партия курток контрафактная. Производители сомнительного товара допустили ошибку в наименовании известного бренда Louis Vuitton, отметили в таможне. Кроме того, данная продукция не входит в дизайнерские линейки, производимые компанией. Свой ущерб бренд оценил в 65,4 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб").