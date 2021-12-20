Ущерб от нелегального оборота табака на юге России в 2021 году составил 12,8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет в текущем году недополучил 12,8 млрд рублей из-за нелегального оборота табака в регионах Южного федерального округа (ЮФО). Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации малоформатной торговли.

"В 2021 году ущерб федеральному бюджету от нелегального оборота табака в ЮФО достиг 12,8 млрд руб. <…> Правоохранительными подразделениями таможенных органов ЮТУ (Южного таможенного управления - прим. ТАСС) возбуждено 23 уголовных дела по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможни, входящие в состав ЮТУ, возбудили еще 1 653 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением табачных изделий через таможенную границу ЕАЭС.

Лидером по ввозу нелегальных табачных изделий в Южном федеральном округе названа Ростовская область. "Доля теневого табачного рынка в Ростовской области составляет 37,5%, и это в 3-4 раза выше, чем в целом по России. Сюда нелегальные сигареты приходят из Украины, ОАЭ и регионов России - например, из Московской и Самарской областей", - отмечается в сообщении.

С начала года сотрудники таможни совместно с коллегами из МВД России и Роспотребнадзора провели 348 проверок. Отмечается, что по их итогам изъято 487 714 пачек табачной продукции без акцизных марок, с отсутствием обязательной маркировки и признаками контрафакта.