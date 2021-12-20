В Калининграде полиция изъяла почти 3 тыс. литров суррогатного алкоголя

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 3 тыс. литров суррогатной спиртосодержащей продукции выявили и изъяли полицейские в Калининграде у местного предпринимателя, занимавшегося кустарным производством алкоголя, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Как установили полицейские, мужчина, арендующий помещение на улице Невского, производил спиртосодержащую продукцию кустарным способом. Здесь он также хранил готовый товар. Оперативники изъяли 2 720 литров продукции, часть которой была разлита в тару из-под стеклоомывающей жидкости. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая жидкость является суррогатной спиртосодержащей продукцией", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что возбужденное в отношении 51-летнего предпринимателя уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции") - второе в этом году. В августе сообщалось, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда выявили принадлежащий ему же нелегальный цех по выпуску алкогольной продукции, было изъято свыше 7 тыс. литров спиртосодержащей продукции.

За противоправную деятельность, связанную с незаконным производством и хранением алкогольной продукции без соответствующей лицензии, законодательством РФ предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до трех лет, сказали в пресс-службе.