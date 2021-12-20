Роспотребнадзор назвал вероятную причину отравления 116 детей в Туве

ТАСС, 20 декабря. Золотистый стафилококк выявлен в капустном салате после отравления 116 детей в Тувинском кадетском корпусе. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Людмила Салчак на аппаратном совещании в республиканском правительстве.

В начале минувшей недели медики госпитализировали 116 детей с признаками пищевого отравления из школы-интерната "Тувинский кадетский корпус". Заболел один воспитатель. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). По данным Минздрава, 57 заболевших готовятся к выписке.

"Установлен вероятный источник инфекции, которым явился персонал пищеблока кадетского корпуса. Данный индивидуальный предприниматель работает по субподряду <...>. По результатам лабораторных исследований сегодня патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, и у детей, <...> также было выявлено готовое блюдо инфицированное, это салат капустный с яблоками", - сказала Салчак.

И.о. министра образования республики Алексей Храмцов отметил, что во всех школах проверят организацию питания.

"У нас сегодня организована проверка по всем школам республики. Мы до конца недели закончим ее по всем школам", - сказал Храмцов.

По его словам, каждую школу проверят с учетом уже выявленных нарушений в кадетском корпусе. Также будут подготовлены предложения по организации школьного питания.

Проверка прокуратуры выявила, что у индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги по приготовлению пищи, отсутствовали оформленные в установленном порядке ветеринарные документы на продукты питания животноводства. Также установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг - было заключено несколько контрактов с индивидуальным предпринимателем с целью ухода от конкурсных процедур.

Для устранения выявленных нарушений внесены представления и. о. министра образования республики и директору школы-интерната. В образовательном учреждении проведена дезинфекция.