Пермский Политех эвакуировали из-за сообщения о минировании

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета эвакуировали в понедельник из-за сообщения о минировании.

"По информации краевого министерства территориальной безопасности, по анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете правоохранительными органами проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Уточняется, что персонал и студентов эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы.