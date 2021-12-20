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Пермский Политех эвакуировали из-за сообщения о минировании

На месте работают оперативные службы

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета эвакуировали в понедельник из-за сообщения о минировании.

"По информации краевого министерства территориальной безопасности, по анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете правоохранительными органами проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Уточняется, что персонал и студентов эвакуировали из здания. На месте работают оперативные службы.

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