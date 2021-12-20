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Антона Астахова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве

Как ранее сообщили СМИ, следователи считают его причастным к хищению на несколько миллионов рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок до 18 февраля 2022 года",- сказали в суде.

Ранее Головинский суд отклонил ходатайство следствия о избрании ему домашнего ареста, но позже Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следователей в первую инстанцию на новое рассмотрение. По данным СМИ, следователи считают Антона Астахова причастным к хищению на несколько миллионов рублей.

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