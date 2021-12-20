Суд в Петербурге вынес приговор 11 подпольным банкирам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге огласил приговор участникам преступной группы, которые создали фирму для обналичивания доходов предпринимателей за комиссионное вознаграждение. Они обналичили более 100 млн рублей за три года и получили не менее 13 млн рублей нелегального дохода, двое фигурантов получили сроки в колонии общего режима, еще девяти назначено условное наказание, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виталия Стаценко, Натальи Антоновой, Олега и Ольги Буровых, Алексея Ересько, Дмитрия Казанко, Данилы Кутузова, Сергея Лукьянчикова, Валерия Мелашенко, Дмитрия Селезнева, Олега Шеховцова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - говорится в сообщении.

Виталий Стаценко, автор преступной схемы, создал фирму "ЮниСтройТорг", которая де-факто занималась кассовым обслуживанием предпринимателей, оказывая услуги по выведению средств с расчетных счетов в наличный оборот. К участию в своем предприятии Стаценко на разных этапах привлек 10 соучастников, наиболее активным из которых стал Дмитрий Селезнев, получивший в результате реальный срок вместе с организатором.

Для каждого из "клиентов" замаскированного банка устанавливался размер комиссии за незаконные операции. Деньги для последующего обналичивания бизнесмены переводили "ЮниСтройТоргу" якобы за оказанные услуги, выполненные работы или поставленные товары. С апреля 2016 года по февраль 2019-го нелегальный банк обслужил клиентов на общую сумму не менее 100,3 млн рублей, а преступный доход участников ОПГ составил около 13,2 млн рублей.

Все фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. Стаценко и Селезнева суд приговорил к трем и 2,5 года колонии общего режима соответственно, остальные соучастники получили условные сроки от 1,5 до 2,5 года.