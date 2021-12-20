Дело возбудили против главы гострудинспекции Поморья

ТАСС, 20 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело о взятке против двух руководящих сотрудников госинспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО). В числе подозреваемых руководитель госинспекции Анна Гиеш, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В числе подозреваемых руководитель госинспекции Анна Гиеш", - сказал источник агентства.

Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ, в 2020-2021 годах фигуранты дела получили не менее 460 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции. Они обеспечили их полную оплату в сумме не менее 2,5 млн рублей при том, что полностью условия контракта исполнены не был.

Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области выявили преступную деятельность и задержали подозреваемых. В отношении сотрудников инспекции возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Предпринимателю грозит ответственность по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). В настоящее время проводятся следственные действия. Проведены обыски, изъята необходимая документация.