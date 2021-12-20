СК и прокуратура Крыма проверят охранника, не пропустившего скорую на парковку магазина

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверки после появления в соцсетях видео, на котором охранник не открыл бригаде скорой помощи шлагбаум для проезда на парковку торгового центра, в котором стало плохо женщине. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службах правоохранительных ведомств.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и групп в социальных сетях полуострова уполномоченными сотрудниками Главного следственного управления был выявлен пост с видеозаписью: авторы сообщили, что на улице Одесской города Симферополя охранник парковочной зоны не открыл шлагбаум и не пропустил на территорию карету скорой медицинской помощи, в результате чего врачам пришлось пешком идти до места нахождения пациентки, а после - вести ее в автомобиль", - говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что "женщине была оказана своевременная квалифицированная помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает". "В то же время следователями будут изучены все обстоятельства этого инцидента на предмет наличия в действиях охранника признаков воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления", - сообщается в пресс-релизе.