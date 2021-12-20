Суд в Ярославле отправил под домашний арест подростка по делу об изготовлении взрывчатки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Ярославский областной суд отправил под домашний арест 16-летнего подростка-анархиста, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в регионе и изготавливал взрывчатку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Избран домашний арест до 5 февраля 2022 года", - проинформировали в пресс-службе.

Подросток был задержан сотрудниками ФСБ в начале декабря. Кировский районный суд Ярославля не удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.

В начале декабря в Ярославской области был задержан учащийся одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов в Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан. Подросток призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.

В отношении подростка были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов").