Главу гостурдинспекции Поморья отправили под домашний арест по делу о взятке

ТАСС, 20 декабря. Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест главу госинспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе Анну Гиеш по делу о взятке. Такая же мера пресечения избрана в отношении еще двух подозреваемых, проходящих по делу, сообщили ТАСС в понедельник в Архангельском областном суде.

"Мера пресечения [в отношении подозреваемых] избрана до 16 февраля. Домашний арест, о чем просили представители следствия", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы возбудили уголовное дело о взятке против двух руководящих сотрудников госинспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе. В числе подозреваемых руководитель госинспекции Анна Гиеш, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах региона.

Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ, в 2020-2021 годах фигуранты дела получили не менее 460 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции. Они обеспечили их полную оплату в сумме не менее 2,5 млн рублей при том, что полностью условия контракта исполнены не были.

Сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области выявили преступную деятельность и задержали подозреваемых. В отношении сотрудников инспекции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Предпринимателю грозит ответственность по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Ведутся следственные действия, уже проведены обыски, изъята необходимая документация.