В Вологодской области арестовали мужчину, который удерживал в квартире девочку

ВОЛОГДА, 20 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал жителя села Покровское Чагодощенского района Вологодской области, который 17 декабря, находясь в наркотическом опьянении, запер у себя дома 13-летнюю девочку, сообщило следственное управление СК РФ по области.

По данным следствия, "мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы ребенка в Чагодощенском районе, арестован. Вечером 17 декабря 2021 года житель села Покровское Чагодощенского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, запер у себя дома и не выпускал 13-летнюю несовершеннолетнюю, пребывавшую в гостях у его детей, незаконно, по мнению следствия, лишив ее свободы. "Преступные действия злоумышленника были пресечены прибывшими на место правоохранителями, в последующем подозреваемый был задержан сотрудниками территориального отдела следственного управления", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра в жилище мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка, было обнаружено и изъято наркотическое вещество, в связи с чем следствием в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере"). Уголовные дела соединены в одно производство.