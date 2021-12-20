Комиссия признала погибшего на сцене Большого театра артиста виновным в инциденте

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Артист Евгений Кулеш, погибший под упавшей декорацией на сцене Большого театра в октябре, был пьян. Комиссия по расследованию несчастного случая под председательством Главного госинспектора труда в Москве признала актера виновным в инциденте, сообщил ТАСС адвокат Андрей Алёшкин, представляющий интересы семьи погибшего.

"Комиссией установлено, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести (опьянение средней степени тяжести характеризуется следующим: нарушение координации движений (размашистость, небрежность), речевые особенности (смазанность, замедление речи, нарочито правильная артикуляция), неуверенная, порывистая, шаткая походка), однако никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего", - сказал Алёшкин.

Адвокат отметил, что погибший не выходил из здания театра, а вопрос о том, как и где ему удалось напиться до такого состояния, комиссия оставила без ответа. "Сама комиссия была сформирована таким образом, что два члена комиссии принимали решения по собственным нарушениям: они не только расследовали самих себя, но входили в комиссии по введению спектакля в эксплуатацию, что ставит под сомнения все выводы, так как прослеживается заинтересованность. После получения официального акта я планирую обжаловать его в судебном порядке", - добавил Алёшкин.

Артист театра 37-летний Евгений Кулеш 9 октября получил травмы во время оперы "Садко" и умер до приезда скорой помощи. В опере он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Артист должен был пройти вперед, к зрителям, но пошел не в ту сторону и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху.