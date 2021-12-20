Суд по делу калининградских врачей перенесли на 17 января

ТАСС, 20 декабря. Суд в Москве перенес рассмотрение дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда, на 17 января 2022 года. На заседании не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела, содержание подсудимых под стражей продлено до 3 апреля, сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

"Судебное заседание отложили до 17 января. Срок содержания подсудимых под стражей продлили до 3 апреля 2022 года", - сказал Бабасов. Собеседник уточнил, что на судебное заседание явились 13 кандидатов в присяжные заседатели. Кандидатуры трех отклонили. Минимальное количество присяжных заседателей - 12 человек, поскольку такое количество не было набрано, заседание отложили, пояснил он.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.