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В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из пистолета у ресторана

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Нетрезвый посетитель ресторана на проспекте Славы в Петербурге устроил стрельбу из травматического пистолета рядом с заведением. Мужчину оперативно задержали, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск Росгвардии.

"Травматический пистолет был изъят. Задержанного хулигана доставили в 7-й отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина стрелял в воздух, выбежав на улицу, информации о пострадавших нет. Росгвардейцы прибыли на место по сигналу работников ресторана. Те нажали кнопку тревожной сигнализации, как только раздались первые выстрелы. Стрелок использовал пистолет марки Grand Power и был в состоянии алкогольного опьянения.

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