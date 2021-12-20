Полиция изъяла часть денег, украденных кассиршей из банка в Ачинске

ТАСС, 20 декабря. Сотрудники полиции изъяли более 2,18 млн рублей - это часть средств, которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске Красноярского края. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей", - сказала она.

По словам Волк, для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейские изъяли также принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. "Иномарка помещена на специализированную стоянку", - добавила представитель МВД России.

Ранее сообщалось, что 30-летняя кассирша похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., а затем скрылась. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Спустя некоторое время злоумышленница сама пришла в полицию по просьбе своей матери, которая уговорила ее сдаться. Ее заключили под стражу. Также было установлено, что к преступлению причастен муж злоумышленницы, его также арестовали.