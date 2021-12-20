Суд Петербурга оставил под стражей нефролога, обвиняемого в убийстве жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве своей жены в 2010 году. Просьбы смягчить меру пресечения суд отклонил, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Апелляционная инстанция постановление Октябрьского районного суда от 27 октября 2021 года [о продлении заключения под стражей до января] оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Уточняется, что сам обвиняемый на заседании отказался присутствовать, адвокат поддержал его жалобы и просил о домашнем аресте, личном поручительстве или запрете определенных действий для своего подзащитного.

Александр Земченков был задержан в марте этого года по подозрению в убийстве своей бывшей жены, врача Ирины Земченковой. Она пропала без вести в 2010 году, найти женщину не смогли до сих пор. В конце 2020 года отец Ирины Геннадий Кононов пришел на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, рассказав, что расследование ее исчезновения не продвигается. Земченков после задержания признался следователям в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), но затем его адвокаты заявили, что он отказался от этих показаний, назвав их самооговором. В начале апреля по обвинению в преступлении суд отправил главного нефролога Санкт-Петербурга в СИЗО, сразу после этого Земченков ушел с должности.

Следователи считают, что мужчина в 2010 году убил супругу, расчленил ее тело и выбросил останки в мусорные контейнеры, а затем заявил в правоохранительные органы о ее бесследном исчезновении.

В июле следствие ужесточило обвинение с убийства на убийство из корыстных побуждений. Как сообщал ТАСС адвокат врача Сейран Арутюнян, версия следствия заключается в том, что Земченков убил жену ради квартиры. В то же время защитник отметил, что квартира в 2010 году принадлежала дочери врача и продолжает ей принадлежать до сих пор.