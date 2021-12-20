Мужчину, ранившего ножом двух полицейских под Тверью, приговорили к 13 годам колонии

ТАСС, 20 декабря. Суд приговорил к 13 годам заключения жителя Тверской области, который в апреле 2021 года при задержании ранил ножом двух сотрудников полиции. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина признан виновным по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности").

Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение о противоправных действиях жителя поселка Новозавидовский Конаковского района, двое дежурных сотрудников прибыли на место и сопроводили нарушителя в служебный автомобиль. Мужчина достал нож, несколько раз ударил им одного из полицейских в область шеи и спины, второго - в область головы. После совершения преступления злоумышленник с места скрылся, но был оперативно задержан. Одному сотруднику полиции оказали медпомощь на месте, другого пострадавшего доставили в больницу.