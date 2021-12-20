Ректора самарского вуза Светлану Ашмарину задержали по обвинению в мошенничестве

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина, обвиняемая в мошенничестве, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщал ТАСС, в октябре Ашмарина была отстранена от работы в университете на время предварительного следствия.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора вуза по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, в декабре 2020 года она заключила фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития профильной деятельности университета. После чего исполнителю были перечислены 3,5 млн рублей без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств.

Ректором СГЭУ в 2019 году стала Светлана Ашмарина, до этого занимавшая должность проректора по научной работе и международным связям.