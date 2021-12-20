В Шереметьево сел самолет из Парижа со сработавшим датчиком неисправности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самолет А-321 рейса Париж - Москва со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в авиационных службах.

"Рейс Париж - Москва с датчиком неисправности только что совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

В воздухе самолет провел почти три с половиной часа. Посадка была совершена в 19:38 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщилось, что самолет А321 из Парижа готовится к посадке в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы.