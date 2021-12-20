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В ДТП погиб 19-летний игрок нижнекамского хоккейного клуба "Реактор" Никита Мокеев

По информации МВД по региону, авария произошла днем, автомобиль Lada Vesta столкнулся с грузовиком

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Хоккеист нижнекамского молодежного клуба "Реактор" Никита Мокеев погиб в ДТП в возрасте 19 лет, сообщили в понедельник на официальной странице МХК "Реактор" в Instagram.

"Сегодня в нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде 19-летний игрок МХК "Реактор" Никита Мокеев. ХК "Нефтехимик", МХК "Реактор" выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили ТАСС, что ДТП произошло днем в понедельник. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле Lada Vesta столкнулся с грузовиком и погиб на месте. Другие обстоятельства ДТП уточняются.

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