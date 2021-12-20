Неизвестный сообщил о минировании всех самолетов в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании всех самолетов поступило в аэропорт Шереметьево, проводится проверка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, все самолеты в аэропорту Шереметьево заминированы. Данная информация проверяется, на месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, но меры безопасности усилены.

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестный заминировал все аэропорты Московского региона. Кинологи проверили территории четырех аэропортов, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза оказалась ложной.