Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Одна из двух женщин, которых взял в заложники вооруженный ножом мужчина в 12-м округе Парижа, вышла на свободу, переговоры со злоумышленником продолжаются. Об этом сообщила в ночь на вторник префектура столичной полиции.

"Забаррикадировавшийся [мужчина] только что освободил одну из заложниц, она не пострадала. Бригада розыска и быстрого реагирования все еще ведет переговоры", - говорится в сообщении пресс-службы префектуры в Twitter.

В понедельник вечером вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке Парижа. Полиция не рассматривает данное происшествие как связанное с терроризмом и уже начала расследование по статье "похищение".

По информации радио Europe 1, злоумышленник - 56-летний мужчина тунисского происхождения. После прибытия полиции он потребовал, чтобы ему дали поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти. Глава Минюста позже выразил согласие пообщаться с ним. Также сообщалось, что мужчина якобы страдает психическим расстройством.