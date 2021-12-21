Врио главы МЧС заявил об отсутствии данных с датчиков геолокации шахтеров на "Листвяжной"

"Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих", - сказал он.

Чуприян отметил, что для избежания таких аварий на шахтах должна быть жесткая дисциплина. "Главное ведь, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной. Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и т. д.", - подчеркнул он.

Врио главы МЧС РФ напомнил, что последняя крупная авария в Кемеровской области была в 2010 году на "Распадской". "11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьезным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось - нет", - отметил врио министра.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 7:00 https://tass.ru/interviews/13247219.