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Молния

Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе - СУ СК по региону.

В Малайзии 15 человек погибли из-за сильных наводнений
Почти 67 тыс. жителей покинули свои дома
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