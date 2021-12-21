Житель Забайкалья застрелил продавца и украл ноутбук в магазине

ЧИТА, 21 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина застрелил 55-летнего продавца магазина в городе Могоче Забайкальского края и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

"20 декабря около 19:30 (13.30 мск - прим. ТАСС) в городе Могоче в помещении магазина было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По имеющимся данным, неизвестный вчера вошел в магазин, где из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в продавца, а сам, завладев ноутбуком, скрылся. От полученных ранений продавец скончался на месте", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем").