На трассе в ХМАО столкнулись два легковых автомобиля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, пострадали четыре человека. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"На 818-м км автодороги Тюмень - Тобольск -Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 60-летний мужчина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Исузу" под управлением 47-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель "Шевроле" и его три пассажира, мужчины 31, 28 и 36 лет, получили травмы. По предварительным данным, водитель "Шевроле Нива" во время обгона не справился с управлением, из-за чего и выехал на встречную полосу.