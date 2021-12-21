В Оренбурге не смогли приземлиться три самолета из-за непогоды

ТАСС, 21 декабря. Три авиарейса совершили посадку на запасные аэродромы во вторник утром из-за непогоды в Оренбурге, говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбургской области.

"21 декабря в 08:15 (06:15 мск) в результате сложившихся неблагоприятных метеорологических условий (обильные осадки в виде снега) три авиарейса совершили посадку на запасные аэропорты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолеты сели в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске в республике Татарстан, а также в международном аэропорту Курумоч в Самаре.

По данным синоптиков, во вторник в Оренбурге облачно, осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах снежные заносы и гололедица. Температура воздуха поднимается до двух градусов тепла.

Ранее в Оренбургской области движение всех видов транспорта прекращалось на два часа из-за сильной метели и ограничения видимости, а также чтобы разгрузить дорожный затор, который возник на трассе из-за массового ДТП с участием семи автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.