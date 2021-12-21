В Киргизии по подозрению в растрате имущества задержали командующего внутренними войсками

БИШКЕК, 21 декабря. /ТАСС/. Командующий Внутренними войсками Киргизии Исламбек Кенжекулов задержан по подозрению в причастности к растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в Генпрокуратуре республики.

"Кенжекулов задержан в рамках расследования дела о финансовых махинациях с бюджетными средствами во внутренних войсках", - заявил источник. По его словам, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении командующего.

В начале текущего месяца Военной прокуратурой Киргизии в отношении ряда должностных лиц внутренних войск были возбуждены дела по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Мошенничество", "Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере", "Служебный подлог" и "Халатность" Уголовного кодекса страны.

В результате предварительного расследования было установлено, что ряд должностных лиц Внутренних войск Киргизии на счета подставных фирм перечисляли бюджетные средства, предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для личного состава. По предварительным данным, речь идет об ущербе в 34 млн киргизских сомов (около $400 тыс.).