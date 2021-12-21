Три человека погибли от суррогатного алкоголя в Казани

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Три человека в Казани погибли, предположительно, отравившись суррогатным алкоголем. Еще один госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир по улице Симонова в Авиастроительном районе трех тел: двух мужчин и женщины", - сказали в МВД.

Предположительно, смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем.

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили ТАСС, что с признаками отравления суррогатом, была доставлена в Центр острых отравлений еще одна женщина. Ее состояние стабильно тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.