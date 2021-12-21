На пересечении Кутузовского проспекта с ТТК произошло массовое ДТП

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Москве на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 10:00 на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло столкновение 13 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала, машины получили механические повреждения", - сказал собеседник агентства. В полиции добавили, что в настоящее время движение на месте происшествия затруднено. Причины и обстоятельства устанавливаются. Водителей просят выбирать пути объезда.

В свою очередь источник сообщил об одном пострадавшем. "В результате ДТП один человек обратился за помощью к медикам с сильной головной болью", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что произошла авария с участием 15 автомобилей.

"15 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК. По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами", - сказал собеседник агентства. По его словам, пьяный водитель, по вине которого произошло ДТП, находился за рулем микроавтобуса GMC.

Однако в пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что столкновение произошло из-за автомобиля марки Ford, водитель которого не справился с управлением. Его проверяют на состояние алкогольного опьянения. "В настоящее время ограничено движение по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля", - сказали в пресс-службе.

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