В Париже задержали захватившего двух женщин в заложники

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Силы правопорядка задержали в Париже мужчину, который в понедельник взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил во вторник в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен.

Он поблагодарил префектуру столичной полиции и силы спецназа.

В понедельник вечером вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке Парижа. Полиция не рассматривает происшествие как связанное с терроризмом и уже начала расследование по статье "похищение". Около полуночи по местному времени (около 02:00 мск вторника) злоумышленник освободил первую женщину. Вторую заложницу он отпустил перед своим задержанием.

По информации радио Europe 1, злоумышленник - 56-летний мужчина тунисского происхождения. После прибытия полиции он потребовал, чтобы ему дали поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти. Глава Минюста позже выразил согласие пообщаться с ним. Также сообщалось, что мужчина якобы страдает психическим расстройством.