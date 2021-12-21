ФСИН просит суд арестовать двух редакторов Doxa за опоздание с прогулки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) во вторник попросила суд в Москве отправить в СИЗО двух редакторов студенческого издания Doxa за опоздание с прогулки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев.

"ФСИН попросила суд об изменении меры пресечения Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину в связи с тем, что они опоздали с прогулки на 18 минут, нарушив тем самым, по мнению ФСИН, меру пресечения о запрете определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Мировой суд в Москве рассматривает по существу дело в отношении четверых редакторов по обвинению в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запета определенных действий.

Рассмотрение дела проходит в закрытом для публики судебном заседании по причине карантинных мер.

Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.