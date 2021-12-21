В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося от следствия 20 лет

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Калининграде задержали жителя Казахстана, скрывавшегося от следствия 20 лет и объявленного в международный розыск. Задержанный заключен под стражу, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

"Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали мужчину, находившегося 20 лет в международном розыске. 45-летний мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении пресс-службы.

Преступление было совершено в Казахстане. В 2000 году подозреваемый перебрался в Калининград, где скрывался от правоохранительных органов. По предварительным данным, в 2006 году мужчина сделал себе поддельные документы и спустя три года обзавелся семьей, взяв фамилию жены. Он работал в сфере автомобильного ремонта.

Полиция выясняет возможную причастность задержанного к другим преступлениям.